«Побочка была жуткая»: Анита Цой раскрыла шокирующие детали лечения в онкоцентре

Весной певице Аните Цой провели сложное медицинское вмешательство, ей удалили щитовидную железу в одном из московских онкологических центров. Для операции артистке пришлось принять препарат с радиоактивным йодом. Она призналась, что поначалу не восприняла таблетку всерьёз, но вскоре столкнулась с тяжёлыми последствиями облучения, пояснила исполнительница.

«Во время облучения «побочка» была жуткая: из меня, простите, лилось изо всех щелей, и во рту стоял неприятный привкус металла. Волосики ещё немного полезли, но не так много, ногти в порядке», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Она отметила, что провела пять дней в изолированной палате стационара, где даже прямое общение с родными было под запретом. После завершения этого периода самочувствие улучшилось, однако сохранялись строгие ограничения.

Напомним, ранее Анита Цой заявила, что пережила «ад на земле» из-за удаления щитовидной железы. По словам артистки, ей удалили орган с помощью радиоактивного йода, что позволило избежать прямого хирургического вмешательства.