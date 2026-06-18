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Регион
18 июня, 08:35

«Побочка была жуткая»: Анита Цой раскрыла шокирующие детали лечения в онкоцентре

Певица Анита Цой рассказала о побочной реакции на облучение в онкоцентре

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Весной певице Аните Цой провели сложное медицинское вмешательство, ей удалили щитовидную железу в одном из московских онкологических центров. Для операции артистке пришлось принять препарат с радиоактивным йодом. Она призналась, что поначалу не восприняла таблетку всерьёз, но вскоре столкнулась с тяжёлыми последствиями облучения, пояснила исполнительница.

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«Во время облучения «побочка» была жуткая: из меня, простите, лилось изо всех щелей, и во рту стоял неприятный привкус металла. Волосики ещё немного полезли, но не так много, ногти в порядке», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Она отметила, что провела пять дней в изолированной палате стационара, где даже прямое общение с родными было под запретом. После завершения этого периода самочувствие улучшилось, однако сохранялись строгие ограничения.

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Напомним, ранее Анита Цой заявила, что пережила «ад на земле» из-за удаления щитовидной железы. По словам артистки, ей удалили орган с помощью радиоактивного йода, что позволило избежать прямого хирургического вмешательства.

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Борис Эльфанд
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