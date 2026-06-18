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18 июня, 08:34

В Киевской области сообщили о повреждении предприятия

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Предприятие получило повреждения в Бориспольском районе Киевской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Николай Калашник.

«В Бориспольском районе повреждение получило <…> предприятие», — написал он в своём телеграм-канале.

Тип объекта и характер повреждений чиновник не уточнил. Информации о пострадавших в приведённом сообщении также нет.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве.

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Ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. А в Одессе неподалёку от улицы 25-й Чапаевской дивизии прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары — там произошла детонация крылатых ракет «Фламинго».

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Марина Фещенко
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