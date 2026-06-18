Двое детей среди пострадавших: число раненых после атаки дронов в Подмосковье выросло до 16

В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, данные приводятся по состоянию на текущий момент. Информация о состоянии раненых и местах их госпитализации пока не раскрывается.

«Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей», — заявил Воробьёв.

Спасатели продолжают бороться с возгораниями, возникшими после атаки. На месте также работают оперативные службы.

Масштаб повреждений и количество затронутых объектов уточняются.

Напомним, что ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. С начала суток силы ПВО сбили около 180 дронов. До этого рекордным считался день 17 мая, когда за первую половину суток уничтожили 81 беспилотник.