Генсек СНГ назвал удар по автобусу с детьми под Брянском циничным преступлением

Удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области является циничным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесён преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул Лебедев. По его словам, в СНГ с глубоким осуждением восприняли сообщения о произошедшем.