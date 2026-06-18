Генсек СНГ назвал удар по автобусу с детьми под Брянском циничным преступлением
Автобус, по которому ВСУ нанесли удар в Брянской области. Обложка © Telegram / Егор Ковальчук
Удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области является циничным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
«Особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесён преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул Лебедев. По его словам, в СНГ с глубоким осуждением восприняли сообщения о произошедшем.
Напомним, 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший воспитанников спортивной школы и танцевальной студии из белорусской Речицы, направлявшихся на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала группу. Ещё восемь человек пострадали, среди них шестеро несовершеннолетних. Ранения оказались разной степени тяжести.
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