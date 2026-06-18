Генерал раскрыл, какую тактику используют ВСУ для атак по Москве
Генерал Липовой: Украина использует волновую тактику дронов для ударов по Москве
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Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказал о тактике, которую Киев применяет при массированных налётах беспилотников на российские города. По словам генерал-майора авиации, противник использует волновой принцип.
Первая группа дронов запускается с приграничных территорий — Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Её задача — отвлечь на себя внимание средств противовоздушной обороны, создать видимость массовой атаки и заставить ПВО отрабатывать по ложным целям.
Следом, с минимальным временным интервалом, следует вторая волна — уже ударная. Именно эти аппараты нацелены на объекты в Москве и других городах. Липовой в беседе с «Газетой.ru» признал, что единичным беспилотникам иногда удаётся прорваться и достичь заданных точек.
Однако, подчеркнул военный, все запуски фиксируются с самого старта. Российские средства — артиллерия, авиация и встречные дроны — оперативно наносят ответные удары по пусковым площадкам и маршрутам движения целей.
Генерал добавил, что тактика врага постоянно видоизменяется, но средства поражения совершенствуются синхронно. Каждая атака тщательно анализируется, чтобы в будущем минимизировать даже единичные прорывы.
Ранее стало известно, что Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами страны. Кроме того, налёт БПЛА на Москву стал крупнейшим за последние два года. Всего было сбито 180 дронов ВСУ.
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