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18 июня, 10:24

Дочь режиссёра Уильяма Уайлера и её муж найдёны мёртвыми на трассе в Калифорнии

Уильям Уайлер. Обложка © Wikipedia / Film studio

Уильям Уайлер. Обложка © Wikipedia / Film studio

На трассе в Калифорнии нашли тела дочери легендарного голливудского режиссёра Уильяма Уайлера и её спруга. 84-летняя Джуди и 86-летний Уайли находились в автомобиле на оживлённом участке дороги, пишет Daily Mail.

Машину запреметил полицейский патруль. Следов насильственной смерти не обнаружено. При этом на текущий момент в Калифорнии фиксируют анеомальную жару — темература воздуха в день инцидента поднималась до 43 градусов. Не исключено, что пожилой паре стало плохо во время поездки.

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Матвей Константинов
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