Дочь режиссёра Уильяма Уайлера и её муж найдёны мёртвыми на трассе в Калифорнии

На трассе в Калифорнии нашли тела дочери легендарного голливудского режиссёра Уильяма Уайлера и её спруга. 84-летняя Джуди и 86-летний Уайли находились в автомобиле на оживлённом участке дороги, пишет Daily Mail.

Машину запреметил полицейский патруль. Следов насильственной смерти не обнаружено. При этом на текущий момент в Калифорнии фиксируют анеомальную жару — темература воздуха в день инцидента поднималась до 43 градусов. Не исключено, что пожилой паре стало плохо во время поездки.

Ранее стало известно о смерти хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина. Предварительно, спортсмен случайно выстрелил в себя во время охоты. Всё произошло на глазах у его дедушки — осознав, что произошло, мужчина покончил с собой. Тело Ядыкина передадут родным после проведения экспертизы.