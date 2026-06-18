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18 июня, 12:04

Суд арестовал ещё двух фигурантов дела бизнесмена Трабера

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бизнес-партнёра Ильи Трабера и предполагаемого исполнителя расправы над выборгским депутатом Александром Петровым.

Как сообщили в суде, Владимира Даниленко и Саита Саладинова обвиняют в убийстве по найму и незаконном хранении оружия.

Бизнесмена Трабера проверяют на финансовые махинации после убийства «хозяина Выборга»
Бизнесмена Трабера проверяют на финансовые махинации после убийства «хозяина Выборга»

Накануне, 17 июня, суд уже арестовал Илью Трабера по тому же делу. В его офисах в Петербурге прошли обыски. Вместе с ним арестован бывший боксер Алисултан Надирбегов — следствие считает его исполнителем убийства. По версии СК, Надирбегов стрелял в Петрова из снайперской винтовки.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в его загородном доме в посёлке Великое под Выборгом. В него выстрелили из снайперской винтовки, он скончался на месте. Петров был совладельцем судостроительного завода и топливной компании в Выборге, а также имел доли в десятках других компаний. Он был отцом Виталия Петрова — первого российского пилота «Формулы-1».

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Наталья Афонина
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