Суд арестовал ещё двух фигурантов дела бизнесмена Трабера

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бизнес-партнёра Ильи Трабера и предполагаемого исполнителя расправы над выборгским депутатом Александром Петровым.

Как сообщили в суде, Владимира Даниленко и Саита Саладинова обвиняют в убийстве по найму и незаконном хранении оружия.

Накануне, 17 июня, суд уже арестовал Илью Трабера по тому же делу. В его офисах в Петербурге прошли обыски. Вместе с ним арестован бывший боксер Алисултан Надирбегов — следствие считает его исполнителем убийства. По версии СК, Надирбегов стрелял в Петрова из снайперской винтовки.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в его загородном доме в посёлке Великое под Выборгом. В него выстрелили из снайперской винтовки, он скончался на месте. Петров был совладельцем судостроительного завода и топливной компании в Выборге, а также имел доли в десятках других компаний. Он был отцом Виталия Петрова — первого российского пилота «Формулы-1».