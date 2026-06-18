Прокурор просит 9 лет сценаристу «Счастливы вместе» за убийство звезды «Дома-2»

В Измайловском суде Москвы прокурор запросил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, обвиняемого в убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима», — потребовал государственный обвинитель в ходе прений сторон.

Кроме того, был заявлен гражданский иск от матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Сторона обвинения попросила удовлетворить его в полном объёме. Окончательное решение по делу остаётся за судьёй.