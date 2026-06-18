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Регион
18 июня, 12:18

Прокурор просит 9 лет сценаристу «Счастливы вместе» за убийство звезды «Дома-2»

Станислав Берестовой/ Дмитрий Лукин. Обложка © VK / brodyagi_kvn, © Youtube / ДОМ-2

Станислав Берестовой/ Дмитрий Лукин. Обложка © VK / brodyagi_kvn, © Youtube / ДОМ-2

В Измайловском суде Москвы прокурор запросил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, обвиняемого в убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима», — потребовал государственный обвинитель в ходе прений сторон.

Кроме того, был заявлен гражданский иск от матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Сторона обвинения попросила удовлетворить его в полном объёме. Окончательное решение по делу остаётся за судьёй.

Участник «Дома-2» умер после 50 ножевых
Участник «Дома-2» умер после 50 ножевых

Напомним, в апреле 2025 года на Щёлковском шоссе нашли тело 33-летнего экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина с ножевыми ранениями. Во время инцидента Лукин был в квартире со сценаристом Станиславом Берестовым (экс-участником КВН). Между ними вспыхнула ссора, Берестов схватил нож и нанёс Лукину множество ударов. Впоследствии Берестов заявил, что защищался, и сам вызвал полицию. Коллегия присяжных признала Берестова виновным.

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Анастасия Никонорова
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