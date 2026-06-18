ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Москве частично открылся после атаки БПЛА

Столичный торговый центр «Мега Белая Дача» частично открылся после атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

«Дорогие посетители! Южное здание МЕГИ Белая Дача с магазином СТОКМАНН открыто для гостей. Северная часть торгового центра временно закрыта по техническим причинам», — говорится в сообщении. О полном возобновлении работы МЕГИ администрация пообещала сообщить дополнительно в официальных каналах.