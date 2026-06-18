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18 июня, 13:03

ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Москве частично открылся после атаки БПЛА

Обложка © Telegram / mega_moscow

Обложка © Telegram / mega_moscow

Столичный торговый центр «Мега Белая Дача» частично открылся после атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

«Дорогие посетители! Южное здание МЕГИ Белая Дача с магазином СТОКМАНН открыто для гостей. Северная часть торгового центра временно закрыта по техническим причинам», — говорится в сообщении. О полном возобновлении работы МЕГИ администрация пообещала сообщить дополнительно в официальных каналах.

В ТЦ «Мега Белая дача» потушили пожар после атаки БПЛА
В ТЦ «Мега Белая дача» потушили пожар после атаки БПЛА

Напомним, 18 июня в подмосковном ТЦ произошёл пожар после падения обломков беспилотника на крышу. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. Эвакуация людей прошла без пострадавших. В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия инцидента.

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Наталья Афонина
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