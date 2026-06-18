Врач из Тулы получила медаль за спасение девочки и её мамы после атаки БПЛА

Врач-анестезиолог Мария Агафонова получила медаль «Честь и мужество» за то, что оказала первую помощь женщине и её полуторагодовалому ребёнку, раненым во время атаки беспилотников на Тулу 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«18 июня в Доме дворянского собрания губернатор Дмитрий Миляев принял участие в церемонии передачи и вручения наград. <...> Врачу-анестезиологу Марии Агафоновой, которая оказала первую помощь пострадавшим членам семьи Ануфриевых — маме и полуторагодовалому ребёнку — губернатор вручил медаль «Честь и мужество», — говорится в сообщении.

Губернатор Миляев также поблагодарил всех врачей, которые работали во время атаки, и отметил, что они действовали чётко и самоотверженно в сложных условиях. На церемонии также вручили награды военным, сотрудникам оборонных заводов, медикам и волонтёрам. Кроме того, губернатор передал государственные награды семьям погибших военнослужащих.

На церемонии также вручили награды военным, сотрудникам оборонных заводов, медикам и волонтёрам. Кроме того, губернатор передал государственные награды семьям погибших военнослужащих.

Напомним, в ночь на 15 июня беспилотники атаковали жилой сектор Тулы. Повреждения получили частные дома и коммерческие объекты в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. По данным властей, три человека погибли, ещё трое пострадали, среди них ребёнок. Одного малыша удалось спасти из-под обломков разрушенного дома. Сосед услышал плач ребёнка, нашёл его под завалами и вытащил наружу.