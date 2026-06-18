Предзаказать GTA VI можно будет уже через неделю, заявили разработчики
Rockstar Games анонсировала старт предзаказов на GTA VI с 25 июня
GTA VI. Обложка © rockstargames
Компания Rockstar Games объявила о скором старте предзаказов шестой части культовой серии игр Grand Theft Auto. Оформить покупку можно будет с 25 июня, сообщается на официальном сайте разработчика.
«Предзаказ шестой части серии игр Grand Theft Auto (GTA) можно будет сделать с 25 июня», — говорится в сообщении.
Вместе с анонсом компания представила официальную обложку игры. Релиз GTA VI состоится на платформах PS5 и Xbox Series X/S. На фоне этой новости акции Take-Two Interactive (головной компании Rockstar) на бирже Nasdaq выросли на 3,75%, достигнув $236,58 за бумагу.
Пятая часть серии вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой игрой в мире — более 185 миллионов копий. Первое место занимает Minecraft с результатом свыше 300 миллионов.
Ранее сообщалось, что изначально выход игры был запланирован на осень 2025 года, затем релиз перенесли на май 2026 года, однако теперь поклонникам предстоит ждать ещё полгода — до 19 ноября 2026 года. В компании пояснили, что дополнительное время потребовалось разработчикам для того, чтобы довести проект до того высокого уровня качества, на который рассчитывают игроки.
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