Предзаказать GTA VI можно будет уже через неделю, заявили разработчики

Компания Rockstar Games объявила о скором старте предзаказов шестой части культовой серии игр Grand Theft Auto. Оформить покупку можно будет с 25 июня, сообщается на официальном сайте разработчика.

«Предзаказ шестой части серии игр Grand Theft Auto (GTA) можно будет сделать с 25 июня», — говорится в сообщении.

Вместе с анонсом компания представила официальную обложку игры. Релиз GTA VI состоится на платформах PS5 и Xbox Series X/S. На фоне этой новости акции Take-Two Interactive (головной компании Rockstar) на бирже Nasdaq выросли на 3,75%, достигнув $236,58 за бумагу.

Пятая часть серии вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой игрой в мире — более 185 миллионов копий. Первое место занимает Minecraft с результатом свыше 300 миллионов.