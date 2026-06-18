Метеоролог: Качество воздуха в Москве в норме после атаки на НПЗ из-за погоды

Качество воздуха в Москве после атаки украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Капотне остаётся стабильным благодаря погодным условиям. Об этом рассказала метеоролог, кандидат географических наук Ирина Кузнецова Агентству городских новостей «Москва».

«Мы следим за траекториями переноса воздушных масс из района Капотня (МНПЗ) и за условиями переноса. Сегодня в Москве наблюдаются интенсивные условия рассеивания примесей», — отметила метеоролог.

Продукты горения, по её словам, быстро поднимаются в вышележащие слои атмосферы, не задерживаясь у земли. Концентрации загрязняющих веществ снижаются в процессе переноса и не достигают приземного уровня (около 150 метров). Ни одна из станций экологического мониторинга, подчеркнула Кузнецова, пока не зафиксировала рост загрязнения.

Напомним, Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. Силы ПВО отразили массированную атаку: сбито 555 украинских дронов самолётного типа над 19 регионами. Ночной налёт на Москву стал рекордным за последние два года — уничтожено 180 беспилотников. Однако несколько аппаратов всё же долетели до московского НПЗ.