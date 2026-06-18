ВОЗ разрешила пассажирам с заражённого лайнера MV Hondius вернуться домой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о стабилизации ситуации вокруг круизного судна MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавируса «Андес». Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, почти все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на карантине в Нидерландах, теперь могут вернуться в свои страны. За последние три недели новых случаев заражения не зафиксировано.

По словам генерального директора организации, общее число подтверждённых случаев заболевания остаётся на отметке 13, при этом три из них закончились летальным исходом. Последний смертельный случай был зарегистрирован ещё 2 мая. С тех пор, как подчеркнул Гебрейесус, ситуация остаётся стабильной, а общий уровень риска для широкой общественности оценивается как низкий.

«Почти все пассажиры и члены экипажа MV Hondius, в том числе иностранные граждане, находившиеся на карантине в Нидерландах, теперь могут вернуться домой», – написал глава ВОЗ в своём аккаунте в соцсети X.

Вспышка хантавируса на нидерландском экспедиционном судне была зафиксирована в начале мая. Тогда лайнер, совершавший круиз в Южной Атлантике, пришвартовался у берегов испанского острова Тенерифе, где прошла эвакуация пассажиров и членов экипажа – граждан 23 стран. Хантавирус «Андес» – редкий и опасный штамм, способный передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Именно это обстоятельство, а также длительный инкубационный период (от одной до восьми недель), послужили причиной для введения строгих карантинных мер. Специалисты ВОЗ продолжат тесное взаимодействие с правительствами стран, чьи граждане находились на борту, до полного завершения всех карантинных мероприятий.