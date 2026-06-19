Премьер Греции Мицотакис предостерёг Зеленского от расширения конфликта
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Греческий политик прямо указал киевскому главе на необходимость сдерживания. Он подчеркнул, что военные операции должны оставаться строго в пределах зоны боевых действий и не выходить за пределы Украины. Об этом сообщает Euractiv.
Такое жёсткое предупреждение прозвучало на фоне скандала, когда у западного побережья Греции обнаружили морской дрон, начиненный взрывчаткой. Беспилотник заметили недалеко от острова Лефкада в Ионическом море.
«Мицотакис <...> предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать», — пишут журналисты.
Издание отмечает, что несмотря на этот серьёзный разговор, Мицотакис в целом подтвердил свою поддержку Украине.
Ранее греческие рыбаки наткнулись на дрейфующий дрон-камикадзе «Козак Мамай» у острова Лефкада. Греческие власти официально подтвердили украинское происхождение аппарата. Для обезвреживания опасной находки пришлось вызывать спецназ. Позже Киев принес Афинам официальные извинения за произошедшее.
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