Премьер Греции Мицотакис предостерёг Зеленского от расширения конфликта

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Греческий политик прямо указал киевскому главе на необходимость сдерживания. Он подчеркнул, что военные операции должны оставаться строго в пределах зоны боевых действий и не выходить за пределы Украины. Об этом сообщает Euractiv.

Такое жёсткое предупреждение прозвучало на фоне скандала, когда у западного побережья Греции обнаружили морской дрон, начиненный взрывчаткой. Беспилотник заметили недалеко от острова Лефкада в Ионическом море.

«Мицотакис <...> предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать», — пишут журналисты.

Издание отмечает, что несмотря на этот серьёзный разговор, Мицотакис в целом подтвердил свою поддержку Украине.