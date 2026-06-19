Моравецкий: Польша проиграла, разрешив Зеленскому приехать в Гданьск
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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко высказался о решении Варшавы. Он считает, что страна потерпела поражение, уступив давлению Киева. Поводом стало согласие властей на участие Владимира Зеленского в конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Политик озвучил свою позицию в интервью радиостанции RMF24.
«Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. <…> Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — прокомментировал он сообщение о готовящемся визите Зеленского в Гданьск.
Моравецкий напомнил о нереализованных инициативах. По его словам, правительство партии «Право и справедливость» ранее разработало собственные планы помощи Украине. Однако нынешняя администрация Дональда Туска отказалась от этих проектов.
Экс-премьер также затронул тему военных рисков и выразил несогласие с предложением заблокировать помощь Украине.
«Я бы предпочёл, чтобы украинские солдаты погибали в украинских танках, чем польские солдаты — в польских танках», — добавил Моравецкий.
Ранее польские журналисты сообщили, что Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Гданьске 25–26 июня. Поездка была под вопросом. Причиной стал дипломатический скандал после того, как украинскому подразделению ССО присвоили почётное название «имени Героев УПА*».
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