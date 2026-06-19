Моравецкий: Польша проиграла, разрешив Зеленскому приехать в Гданьск

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко высказался о решении Варшавы. Он считает, что страна потерпела поражение, уступив давлению Киева. Поводом стало согласие властей на участие Владимира Зеленского в конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Политик озвучил свою позицию в интервью радиостанции RMF24.

«Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. <…> Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — прокомментировал он сообщение о готовящемся визите Зеленского в Гданьск.

Моравецкий напомнил о нереализованных инициативах. По его словам, правительство партии «Право и справедливость» ранее разработало собственные планы помощи Украине. Однако нынешняя администрация Дональда Туска отказалась от этих проектов.

Экс-премьер также затронул тему военных рисков и выразил несогласие с предложением заблокировать помощь Украине.

«Я бы предпочёл, чтобы украинские солдаты погибали в украинских танках, чем польские солдаты — в польских танках», — добавил Моравецкий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.