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19 июня, 09:07

На ЕГЭ в Воронежской области усилили меры безопасности из-за дронов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Воронежской области на пунктах проведения ЕГЭ введены усиленные меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. В ведомстве заявили, что ситуация на экзаменационных площадках находится под контролем, а безопасность школьников и педагогов остаётся приоритетом.

На местах дежурят представители профильных служб, а организаторы экзаменов работают по утверждённым алгоритмам действий в условиях повышенной готовности. Выпускникам оказывается психологическая поддержка во время проведения экзаменов, а порядок в аудиториях строго контролируется. При этом решения о возможной приостановке или отмене экзаменов будут приниматься оперативно и индивидуально — в зависимости от обстановки в конкретных районах области.

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Ранее Life.ru привёл фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребёнку перед ЕГЭ. Дети в период экзаменов подвержены стрессу и могут очень остро отреагировать на ситуацию. Поэтому нельзя запугивать школьника тем, что от результатов ЕГЭ якобы зависит вся его жизнь.

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Татьяна Миссуми
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