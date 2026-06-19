На ЕГЭ в Воронежской области усилили меры безопасности из-за дронов

В Воронежской области на пунктах проведения ЕГЭ введены усиленные меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. В ведомстве заявили, что ситуация на экзаменационных площадках находится под контролем, а безопасность школьников и педагогов остаётся приоритетом.

На местах дежурят представители профильных служб, а организаторы экзаменов работают по утверждённым алгоритмам действий в условиях повышенной готовности. Выпускникам оказывается психологическая поддержка во время проведения экзаменов, а порядок в аудиториях строго контролируется. При этом решения о возможной приостановке или отмене экзаменов будут приниматься оперативно и индивидуально — в зависимости от обстановки в конкретных районах области.

Ранее Life.ru привёл фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить ребёнку перед ЕГЭ. Дети в период экзаменов подвержены стрессу и могут очень остро отреагировать на ситуацию. Поэтому нельзя запугивать школьника тем, что от результатов ЕГЭ якобы зависит вся его жизнь.