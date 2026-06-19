Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:08

Средняя пенсия в России в мае 2026 года выросла до 25,4 тыс. рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России в мае 2026 года средний размер пенсионного обеспечения достиг почти 25,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда, проанализированных ТАСС.

В прошлом году в этом же месяце пенсионерам в среднем начисляли по 23 453 рубля. Таким образом, сумма выросла почти на 2 тысячи рублей за год. Всего в стране проживает более 40,4 миллиона пенсионеров. Более детальная разбивка по категориям получателей в отчёте не приводится.

Россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии с 1 августа
Россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии с 1 августа

Ранее доцент Финансового университета рассказал, что пенсию могут приостановить, если не получать её шесть месяцев подряд (тогда выплаты останавливают на полгода), если инвалид не прошёл переосвидетельствование в МСЭ (приостановка на три месяца), и для пенсий по потере кормильца после 18 лет — если нет подтверждения очной учёбы. А с 1 июля часть пенсионеров получит прибавку, но некоторым для этого нужно подать заявление. Кому именно и на сколько — зависит от категории и обстоятельств. В материале Life.ru уточняются подробности.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Пенсии
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar