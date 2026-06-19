Средняя пенсия в России в мае 2026 года выросла до 25,4 тыс. рублей

В прошлом году в этом же месяце пенсионерам в среднем начисляли по 23 453 рубля. Таким образом, сумма выросла почти на 2 тысячи рублей за год. Всего в стране проживает более 40,4 миллиона пенсионеров. Более детальная разбивка по категориям получателей в отчёте не приводится.