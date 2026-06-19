Средняя пенсия в России в мае 2026 года выросла до 25,4 тыс. рублей
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В России в мае 2026 года средний размер пенсионного обеспечения достиг почти 25,4 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда, проанализированных ТАСС.
В прошлом году в этом же месяце пенсионерам в среднем начисляли по 23 453 рубля. Таким образом, сумма выросла почти на 2 тысячи рублей за год. Всего в стране проживает более 40,4 миллиона пенсионеров. Более детальная разбивка по категориям получателей в отчёте не приводится.
Ранее доцент Финансового университета рассказал, что пенсию могут приостановить, если не получать её шесть месяцев подряд (тогда выплаты останавливают на полгода), если инвалид не прошёл переосвидетельствование в МСЭ (приостановка на три месяца), и для пенсий по потере кормильца после 18 лет — если нет подтверждения очной учёбы. А с 1 июля часть пенсионеров получит прибавку, но некоторым для этого нужно подать заявление. Кому именно и на сколько — зависит от категории и обстоятельств. В материале Life.ru уточняются подробности.
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