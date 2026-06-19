«Проводят фломастером по глобусу»: Саммит G7 сочли сборищем колонизаторов, решивших рулить миром

Саммит G7 во Франции вызвал вопросы о возможных сценариях развития глобальной политики и отношений Запада с другими странами, заявил заведующий кафедрой философии Крымского федерального университета Олег Шевченко. По его словам, недооценивать влияние G7 было бы ошибкой, поскольку его члены контролируют значительную долю мировой экономики и обладают серьёзным военным потенциалом.

«Это клуб хищников, не боящихся «рулить» миром или, по крайней мере, проговаривать границы своих интересов, проводя фломастером по земному глобусу», — подчеркнул доктор философских наук.

Он добавил, что входящие в «семёрку» страны имеют исторический опыт колониальной политики и собираются для обсуждения стратегических вопросов глобального масштаба. Ключевой темой саммита стал выбор стратегического ориентира между «войной и миром». Речь идёт о двух подходах к взаимодействию с Россией или Китаем: через силовое давление или через использование «мягкой силы» и информационного влияния.

«Судя по решению усилить военную поддержку Украины и, что ещё важнее, перенаправить финансовые потоки в военный сектор экономики <...> был взят курс на войну», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Ранее политолог раскрыл итоги саммита G7, имеющие ключевое значение для России. В частности, он обратил внимание на активизацию европейского дипломатического инструментария.