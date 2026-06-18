«Сядут разговаривать»: Раскрыты итоги саммита G7, имеющие ключевое значение для России

По итогам саммита «Большой семёрки» во Франции для России можно выделить два действительно значимых момента, тогда как остальное представляет собой лишь информационный шум, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Сергей Маркелов.

По его словам, первым важным сигналом стало то, что Европа впервые обозначила готовность взять на себя больше ответственности по украинскому направлению, демонстрируя США намерение расширить собственные полномочия. Вторым моментом он назвал активизацию европейского дипломатического инструментария.

«Появились намёки на дипломатическую линию в переговорном процессе с Россией. Это значит, пойдёт нормальный переговорный процесс — дипломаты сядут разговаривать о том, как урегулировать русско-украинский конфликт», — уверен эксперт.

При этом он подчеркнул, что заявления о новых санкциях, угрозах в адрес России и обещания усиленной поддержки Украины не стоит воспринимать как практические шаги. Подобная риторика не приведёт к реальным действиям и остаётся в рамках информационного шума.

К слову, по итогам саммита G7 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что западные спонсоры Киева устали поддерживать Украину в противостоянии с Россией. По словам политика, они ищут пути для урегулирования конфликта.