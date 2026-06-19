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19 июня, 09:38

Даже хуже, чем у Молдавии: в СВР оценили перспективы Украины в Евросоюзе

СВР оценила шансы Украины на вступление в ЕС ниже, чем у Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Перспективы вступления Украины в Евросоюз хуже, чем у Молдавии. Такую оценку представило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве отметили, что и Кишинёв не может рассчитывать на скорое членство, в том числе из-за нерешённого приднестровского конфликта.

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При этом положение Киева в СВР назвали ещё более сложным. Служба связала это с состоянием экономики, коррупцией и продолжающимся вооружённым конфликтом.

Тема вступления Украины в Евросоюз снова оказалась в центре споров. Киев и Брюссель продолжают говорить о движении к членству, однако конкретных сроков по-прежнему нет, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и дальнейшего хода переговоров. К примеру, в Европарламенте раскритиковали ускорение вступления Украины в ЕС.

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Марина Фещенко
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