Даже хуже, чем у Молдавии: в СВР оценили перспективы Украины в Евросоюзе

Перспективы вступления Украины в Евросоюз хуже, чем у Молдавии. Такую оценку представило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В ведомстве отметили, что и Кишинёв не может рассчитывать на скорое членство, в том числе из-за нерешённого приднестровского конфликта.

При этом положение Киева в СВР назвали ещё более сложным. Служба связала это с состоянием экономики, коррупцией и продолжающимся вооружённым конфликтом.

Тема вступления Украины в Евросоюз снова оказалась в центре споров. Киев и Брюссель продолжают говорить о движении к членству, однако конкретных сроков по-прежнему нет, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и дальнейшего хода переговоров. К примеру, в Европарламенте раскритиковали ускорение вступления Украины в ЕС.