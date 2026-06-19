В МО разнесли попытки выдать данные о биолабораториях Пентагона за дезинформацию
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Все обвинения России в распространении дезинформации по биологическим лабораториям Пентагона и проведении гибридных операций являются абсолютно ложными. Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, комментируя публикацию национальной разведкой США документов о деятельности биолабораторий на территории Украины.
«Таким образом, все обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности — абсолютно ложны», — сказал Ртищев.
По словам генерала, российская сторона действует строго в рамках международного права. Ртищев заявил о том, что рассекреченные материалы американской разведки подтверждают факт государственного финансирования биолабораторий на территории Украины. Сейчас Минобороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона, и проводит их анализ.
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