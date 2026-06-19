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19 июня, 11:37

«Путь к сражению»: В Совфеде оценили «новый» сценарий остановки конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Обсуждения заморозки конфликта по линии фронта — блеф

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что обсуждения заморозки боевых действий по линии соприкосновения — это блеф. По его мнению, Москва не пойдёт на такой сценарий.

Сенатор в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что пауза лишь даст Украине возможность перегруппироваться, залечить раны и подготовиться к новому витку противостояния. Пока у власти в Киеве остаётся нынешний режим, ни о каком устойчивом мире речи не идёт.

Джабаров выразил уверенность, что российская сторона не поддастся на эту уловку, несмотря на попытки противника вновь ввести её в заблуждение. По его словам, предложения Вашингтона и Киева не имеют ничего общего с реальным урегулированием.

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Ранее сообщалось, что Украина и США обсуждают заморозку боёв по линии фронта. По данным The Economist, прекратить огонь хотят в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

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Дарья Нарыкова
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