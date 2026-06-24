Обвиняемый в ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия Михаил Сцельников сообщил, что полицейские украли у него 200 долларов. Информацию распространил украинский телеканал «Общественное».

Сторона защиты выдвинула обвинения в адрес сотрудников полиции на заседании суда, которое прошло во вторник в Ивано-Франковске.

По версии адвокатов, наличные пропали из вещественных доказательств. Речь идёт о средствах, изъятых у Сцельникова при задержании. В подтверждение своих слов юристы показали фотографии с обыска и процессуальные документы.

Журналисты уточняют, что подсудимый уже подготовил официальное заявление о пропаже. Сцельников находится под стражей. В конце мая суд продлил ему арест ещё на 60 суток.

Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. Во время госпереворота на Украине он занимал пост «коменданта Майдана». Участники тех событий связывали его с расстрелом митингующих и силовиков неизвестными снайперами. Также, по данным одесского подполья, он курировал расправу над противниками госпереворота в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.