«Не получат даже десяти центов»: Трамп обещает Ирану «конец» после срыва встречи в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп вновь сделал резкое заявление в адрес Ирана, комментируя срыв двусторонних переговоров, которые должны были пройти 19 июня в Швейцарии. Он написал в собственной социальной сети Truth Social о том, что Тегеран не получит обещанных денег, даже «десяти центов».

«Это не мы не пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней [дальнейших переговоров]. Они не получат денег, даже десяти центов», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что именно иранская сторона оказалась в сложном положении, а не США. По его словам, Вашингтон будет определять, как пройдут следующие 60 дней переговорного процесса, и не намерен давать Тегерану никаких финансовых уступок.

Ещё накануне, 18 июня, планировалась встреча на высшем уровне. Швейцарский МИД подтверждал, что на Бюргенштоке должны были собраться представители США, Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара. Однако в ночь на 19 июня в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В итоге встреча не состоялась. Подробности о переносе или новой дате переговоров пока не сообщаются.