Сделка США и Ирана буксует по вине Израиля, заявил востоковед

Трудности вокруг возможных соглашений между США и Ираном связаны сразу с рядом факторов, включая позицию Израиля и неясность выполнения финансовых договорённостей, заявил востоковед Олег Макаренко. Он отметил, что основными участниками процесса остаются Вашингтон и Тегеран, тогда как Тель-Авив формально не включён в формат обсуждений.

Эксперт считает, что такой подход позволяет США не связывать израильскую сторону обязательствами, ограничивающими её действия в сфере безопасности. На этом фоне сохраняется напряжённость в регионе, включая юг Ливана, где продолжаются военные действия.

«Получается, что Соединённые Штаты никак не могут взаимодействовать с Израилем и обеспечить выполнение меморандума», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Дополнительным фактором он назвал отсутствие чётких механизмов финансирования и послевоенного восстановления, что снижает доверие к инициативам США. По оценке политолога, текущие сложности отражают более глубокие противоречия в ближневосточной политике Америки, из-за чего говорить о полном успехе переговорного процесса пока преждевременно.

Напомним, мирные переговоры между США и Ираном, запланированные на 19 июня в Швейцарии, не состоятся. В МИД Ирана выразили сомнения в необходимости отдельной церемонии, поскольку президенты двух стран уже подписали документ по отдельности 17 июня.