«Сдуйте их обратно»: Подписчики раскритиковали новые губы Екатерины Климовой

На снимке, сделанном в съёмочном павильоне, 48-летняя актриса позирует с бигуди и заметно увеличенными губами. Многие подписчики написали, что она стала похожа на Екатерину Варнаву из Comedy Woman.

В комментариях появились сообщения: «А ведь было всё хорошо», «Екатерина, сдуйте их обратно», «Сначала подумала — это Варнава». Сама Климова до этого признавалась, что каждая женщина сама решает, делать ли пластические операции. Но сама она не любит обсуждать эту тему и считает её интимной.