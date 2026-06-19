«Сдуйте их обратно»: Подписчики раскритиковали новые губы Екатерины Климовой
Климова показала увеличенные губы и взволновала подписчиков сходством с Варнавой
Актриса Екатерина Климова опубликовала свежие фото в соцсетях. Поклонники сразу заметили изменения в её внешности.
Актриса Екатерина Климова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina
На снимке, сделанном в съёмочном павильоне, 48-летняя актриса позирует с бигуди и заметно увеличенными губами. Многие подписчики написали, что она стала похожа на Екатерину Варнаву из Comedy Woman.
В комментариях появились сообщения: «А ведь было всё хорошо», «Екатерина, сдуйте их обратно», «Сначала подумала — это Варнава». Сама Климова до этого признавалась, что каждая женщина сама решает, делать ли пластические операции. Но сама она не любит обсуждать эту тему и считает её интимной.
Ранее Евгения Медведева сообщила, что перенесла плановую операцию на ногах, но не стала делиться никакими подробностями. При этом фигуристка не скрывает, что она делает пластические операции, которые никак не связаны с миром спорта.
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Екатерина Климова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina