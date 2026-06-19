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Регион
19 июня, 14:23

МАГАТЭ знает о 14 атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, но молчит

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Персонал Запорожской атомной электростанции уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке на транспортный цех. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире ИС «Вести». По его словам, взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам атак на станцию носит регулярный характер и происходит ежедневно.

«Атаки ВСУ — это один из разделов нашего ежедневного общения с представителями агентства на площадке. Сегодня утром, в районе шести утра, мы их уведомили о тех событиях, которые разворачиваются в транспортном центре ЗАЭС», — сказал Черничук.

Он отметил, что получил подтверждение о передаче информации в МАГАТЭ, однако публичной реакции организации пока не видел.

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Напомним, транспортный цех Запорожской атомной электростанции вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ — зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из попаданий произошло возгорание в одном из боксов цеха. Сотрудники МЧС всю ночь тушили пожар на станции. Пострадавших нет.

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Татьяна Миссуми
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