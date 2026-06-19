МАГАТЭ знает о 14 атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, но молчит

Персонал Запорожской атомной электростанции уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке на транспортный цех. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в эфире ИС «Вести». По его словам, взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам атак на станцию носит регулярный характер и происходит ежедневно.

«Атаки ВСУ — это один из разделов нашего ежедневного общения с представителями агентства на площадке. Сегодня утром, в районе шести утра, мы их уведомили о тех событиях, которые разворачиваются в транспортном центре ЗАЭС», — сказал Черничук.

Он отметил, что получил подтверждение о передаче информации в МАГАТЭ, однако публичной реакции организации пока не видел.