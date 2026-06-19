Глава МАГАТЭ Гросси назвал недопустимыми атаки на сотрудников АЭС
Первый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что атаки на сотрудников атомных станций абсолютно недопустимы. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
«Сотрудники атомных станций всегда должны быть защищены. Они выполняют работу, необходимую для обеспечения ядерной безопасности, зачастую в экстремально сложных условиях. Они никогда не должны становиться целями атак», — приводятся слова Гросси.
Заявление прозвучало после того, как 17 июня в результате налёта беспилотников на Энергодар пострадали два работника цеха централизованного ремонта Запорожской АЭС, один из которых погиб. Об этом ранее сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.
Напомним, транспортный цех Запорожской АЭС 18–19 июня атаковали дроны ВСУ (не менее 14 ударов). Одно попадание вызвало пожар в боксе, повреждены здания, пострадавших нет. Атака может осложнить логистику станции, полный масштаб повреждений пока не установлен из-за угрозы повторных атак, но ЗАЭС продолжает работать. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил, что персонал ЗАЭС уведомил Международное агентство по атомной энергии о произошедшей атаке на транспортный цех станции.
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