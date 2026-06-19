Глава МАГАТЭ Гросси назвал недопустимыми атаки на сотрудников АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что атаки на сотрудников атомных станций абсолютно недопустимы. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

«Сотрудники атомных станций всегда должны быть защищены. Они выполняют работу, необходимую для обеспечения ядерной безопасности, зачастую в экстремально сложных условиях. Они никогда не должны становиться целями атак», — приводятся слова Гросси.

Заявление прозвучало после того, как 17 июня в результате налёта беспилотников на Энергодар пострадали два работника цеха централизованного ремонта Запорожской АЭС, один из которых погиб. Об этом ранее сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.