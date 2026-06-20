Христофору: Избегание Каллас переговоров с РФ говорит о её некомпетентности
Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что её позиция по вопросу возможных переговоров с Россией некомпетентна.
«Каллас вышла к журналистам очень счастливая, словно совсем забыв о расколе в ЕС и скандале с [главой Евросовета Антониу] Коштой. Что за бред она несёт? Россия не побеждает, но с ней всё равно все хотят говорить. Неудивительно, что Каллас хотят уволить: c такой логикой ей давно уже пора на выход», — сказал он.
Ранее Каллас отказалась давать прямой ответ на вопрос о перспективах диалога ЕС с Россией, предложив сосредоточиться на требованиях к Москве.
Напомним, западные СМИ сообщали, что представители главы Евросовета пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. Главный советник Кошты не менее двух раз созванивался с коллегой из Москвы, чтобы создать предпосылки для более предметного диалога в будущем. Позже из-за этого некоторые страны ЕС пришли в ярость. Особенно острую реакцию проявили страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.
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