Христофору: Избегание Каллас переговоров с РФ говорит о её некомпетентности

«Каллас вышла к журналистам очень счастливая, словно совсем забыв о расколе в ЕС и скандале с [главой Евросовета Антониу] Коштой. Что за бред она несёт? Россия не побеждает, но с ней всё равно все хотят говорить. Неудивительно, что Каллас хотят уволить: c такой логикой ей давно уже пора на выход», — сказал он.