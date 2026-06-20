Мирный житель погиб при атаке FPV-дронов на Суземку
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В Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — сообщил глава региона.
По его словам, пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Власти региона выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать необходимую поддержку пострадавшей и её близким.
В ночь на 20 июня над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 187 дронов самолётного типа. В частности, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Севастополем.
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