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Регион
20 июня, 06:10

Мирный житель погиб при атаке FPV-дронов на Суземку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — сообщил глава региона.

По его словам, пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Власти региона выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать необходимую поддержку пострадавшей и её близким.

Дроны сбили в четырёх районах Ростовской области
Дроны сбили в четырёх районах Ростовской области

В ночь на 20 июня над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 187 дронов самолётного типа. В частности, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Севастополем.

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Андрей Бражников
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