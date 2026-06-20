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Регион
20 июня, 08:11

Россию призывают «бомбить» элиту Молдавии из-за превращения в «тыловую базу» ВСУ

Политолог Соин призвал «бомбить» элиту Молдавии, метящей в «тыловые базы» ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

В Молдавии фиксируют рост логистической активности, связанной с перемещением грузов в направлении Украины, отметил ветеран спецслужб Приднестровья, политолог Дмитрий Соин, комментируя заявление посла РФ в Кишинёве Олега Озерова о возможной утрате Республики нейтрального статуса.

По словам эксперта, Молдавия превращается в «тыловую базу» ВСУ, на что указывает увеличение транспортных потоков и активности транспортных самолётов, которые он связывает с обеспечением Украины. Авиация может доставлять грузы, предположительно, военного назначения.

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Отдельно Соин упомянул инфраструктуру аэродрома в Маркулештах, заявив, что она была модернизирована при участии западных стран и может использоваться для подобных задач. Однако силовые сценарии в отношении территории Молдавии на данный момент исключены в силу действующих международно-правовых ограничений и дипломатических отношений.

«Там надо «бомбить» политическую элиту: это коллаборационисты, выполняющие любые приказы своих кураторов. И «бомбить» надо их, а не аэродром», — заключил собеседник сайта MK.ru.

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Напомним, ранее посол РФ Олег Озеров заявил, что украинские военно-транспортные самолёты регулярно используют аэродром Маркулешты в Молдавии. При этом российская сторона наблюдает модернизацию аэродромной инфраструктуры.

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Борис Эльфанд
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