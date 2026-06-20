Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 12:42

«Никто никого не заставляет»: Боня неожиданно ответила на слова Сябитовой о современных бабушках

Виктория Боня поспорила с Розой Сябитовой о роли современных бабушек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, syabitova_roza

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, syabitova_roza

Недавно телеведущая Роза Сябитова в своих соцсетях опубликовала фото с внуками и отметила, что современный образ бабушек заметно изменился: многие женщины старшего поколения всё чаще выбирают личные интересы вместо активного участия в воспитании внуков.

Однако, казалось бы, безобидная публикации вызвала споры в Сети. В частности, на её слова отреагировала блогерша Виктория Боня. Она подчеркнула, что каждый человек вправе сам решать, как ему выстраивать свою жизнь.

25 тысяч евро за шанс: Боня решила сама организовать восхождение на восьмитысячник
25 тысяч евро за шанс: Боня решила сама организовать восхождение на восьмитысячник

По словам Бони, многие бабушки с удовольствием проводят время с внуками. Она также добавила, что и сама не исключает такого участия в будущем, отметив, что с радостью будет проводить время с внуками, когда они появятся.

«Это выбор каждого человека, что ему делать. Никто никого не заставляет сидеть [c внуками]», — цитирует звезду «Абзац».

«Освободились руки»: Почему современные бабушки отказываются сидеть с внуками
«Освободились руки»: Почему современные бабушки отказываются сидеть с внуками

Тем временем Роза Сябитова полностью пересмотрела свои туристические привычки. Она прекратила выезжать за рубеж, променяв заграницу на подмосковный огород.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Виктория Боня
  • Роза Сябитова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar