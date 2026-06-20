«Никто никого не заставляет»: Боня неожиданно ответила на слова Сябитовой о современных бабушках

Недавно телеведущая Роза Сябитова в своих соцсетях опубликовала фото с внуками и отметила, что современный образ бабушек заметно изменился: многие женщины старшего поколения всё чаще выбирают личные интересы вместо активного участия в воспитании внуков.

Однако, казалось бы, безобидная публикации вызвала споры в Сети. В частности, на её слова отреагировала блогерша Виктория Боня. Она подчеркнула, что каждый человек вправе сам решать, как ему выстраивать свою жизнь.

По словам Бони, многие бабушки с удовольствием проводят время с внуками. Она также добавила, что и сама не исключает такого участия в будущем, отметив, что с радостью будет проводить время с внуками, когда они появятся.

«Это выбор каждого человека, что ему делать. Никто никого не заставляет сидеть [c внуками]», — цитирует звезду «Абзац».

Тем временем Роза Сябитова полностью пересмотрела свои туристические привычки. Она прекратила выезжать за рубеж, променяв заграницу на подмосковный огород.