Похищенную в Мексике дочь российской пианистки снова забрали органы опеки
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Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки снова передали местным органам опеки. Против её матери, Марии Романовой, планируют выдвинуть обвинение в домашнем насилии — женщине грозит до четырёх лет тюрьмы за границей, пишет Mash на Мойке.
Власти уведомили россиянку о возвращении 18-летней Кристины в DIFEM. Эти органы опеки уже забирали девушку в 2023 году из приёмной семьи под предлогом избиения родственниками, но дочь матери так и не показали, рассказала сама Романова.
В скором времени состоится судебное заседание, где пианистке могут предъявить обвинение в домашнем насилии. Её заранее предупреждали, что мексиканские власти могут встать на сторону соцслужб, и советовали вернуться в Россию, но женщина не захотела бросать дочь.
Родственники Кристины уверены, что девушка стала частью схемы похищения людей. По их словам, молодых девушек убеждают обратиться за защитой к соцслужбам, после чего их следы пропадают.
Напомним, мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года её накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам. Это делается для того, чтобы российские дипломаты не могли её найти. МИД РФ даже обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.
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