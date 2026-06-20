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20 июня, 11:51

Похищенную в Мексике дочь российской пианистки снова забрали органы опеки

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки снова передали местным органам опеки. Против её матери, Марии Романовой, планируют выдвинуть обвинение в домашнем насилии — женщине грозит до четырёх лет тюрьмы за границей, пишет Mash на Мойке.

Власти уведомили россиянку о возвращении 18-летней Кристины в DIFEM. Эти органы опеки уже забирали девушку в 2023 году из приёмной семьи под предлогом избиения родственниками, но дочь матери так и не показали, рассказала сама Романова.

В скором времени состоится судебное заседание, где пианистке могут предъявить обвинение в домашнем насилии. Её заранее предупреждали, что мексиканские власти могут встать на сторону соцслужб, и советовали вернуться в Россию, но женщина не захотела бросать дочь.

Родственники Кристины уверены, что девушка стала частью схемы похищения людей. По их словам, молодых девушек убеждают обратиться за защитой к соцслужбам, после чего их следы пропадают.

Насилие и аборт: Похищенную дочь российской пианистки в Мексике подсадили на психотропы
Насилие и аборт: Похищенную дочь российской пианистки в Мексике подсадили на психотропы

Напомним, мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года её накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам. Это делается для того, чтобы российские дипломаты не могли её найти. МИД РФ даже обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.

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Александра Мышляева
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