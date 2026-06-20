Похищенную в Мексике дочь российской пианистки снова забрали органы опеки

Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки снова передали местным органам опеки. Против её матери, Марии Романовой, планируют выдвинуть обвинение в домашнем насилии — женщине грозит до четырёх лет тюрьмы за границей, пишет Mash на Мойке.

Власти уведомили россиянку о возвращении 18-летней Кристины в DIFEM. Эти органы опеки уже забирали девушку в 2023 году из приёмной семьи под предлогом избиения родственниками, но дочь матери так и не показали, рассказала сама Романова.

В скором времени состоится судебное заседание, где пианистке могут предъявить обвинение в домашнем насилии. Её заранее предупреждали, что мексиканские власти могут встать на сторону соцслужб, и советовали вернуться в Россию, но женщина не захотела бросать дочь.

Родственники Кристины уверены, что девушка стала частью схемы похищения людей. По их словам, молодых девушек убеждают обратиться за защитой к соцслужбам, после чего их следы пропадают.