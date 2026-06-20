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20 июня, 12:07

Шепелев разрешил Ольге Орловой встретиться с Платоном — но при одном условии

Шепелев выдвинул Ольге Орловой условие встречи с сыном Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Дмитрий Шепелев. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Ольга Орлова может в ближайшее время увидеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном. Как сообщает KP.RU, на первом этапе переговоров с отцом мальчика Дмитрием Шепелевым он выдвинул ключевое условие: встреча не должна сниматься на фото или видео для публичного доступа.

Ранее, в годовщину смерти певицы, Орлова публично обратилась к шоумену с просьбой разрешить ей провести время с ребёнком: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном». Ведущий ответил артистке в личных сообщениях, сообщил он сам.

Родственники Фриске ранее неоднократно пытались организовать встречу с Платоном, но Шепелев отказывался, утверждая, что близкие певицы якобы хотели использовать мальчика в телешоу. Орлова не комментировала детали предстоящей встречи.

11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша
11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша

Ранее сообщалось, что семья Жанны Фриске не видела её сына Платона (13 лет) с 2016 года. Сестра Наталья в беседе с Life.ru рассказала, что они с родителями пытаются связаться с ним, но безуспешно, и надеется, что со временем Дмитрий Шепелев перестанет настраивать ребёнка против них. Они пытались передать письмо через одноклассницу сводной сестры Платона, но пока ничего не вышло.

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Анастасия Никонорова
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