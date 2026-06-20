Шепелев разрешил Ольге Орловой встретиться с Платоном — но при одном условии

Ольга Орлова может в ближайшее время увидеться с крестником — сыном Жанны Фриске Платоном. Как сообщает KP.RU, на первом этапе переговоров с отцом мальчика Дмитрием Шепелевым он выдвинул ключевое условие: встреча не должна сниматься на фото или видео для публичного доступа.

Ранее, в годовщину смерти певицы, Орлова публично обратилась к шоумену с просьбой разрешить ей провести время с ребёнком: «Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном». Ведущий ответил артистке в личных сообщениях, сообщил он сам.

Родственники Фриске ранее неоднократно пытались организовать встречу с Платоном, но Шепелев отказывался, утверждая, что близкие певицы якобы хотели использовать мальчика в телешоу. Орлова не комментировала детали предстоящей встречи.