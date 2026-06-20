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20 июня, 15:38

Реальная защита или дорогая безделушка? Стоит ли покупать одежду с SPF

Врач Скорогудаева: Одежда с SPF нужна лишь при длительном нахождении под солнцем

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Покупка одежды с SPF оправдана в основном для тех, кто проводит под открытым солнцем по 10 часов и больше, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева. По словам эксперта, такие вещи изначально создавались для защиты от UVA-лучей, которые постепенно способствуют фотостарению кожи. При от UVB-лучей, вызывающих загар и ожоги, тело обычно защищает и обычная ткань.

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Кандидат медицинских наук считает заявления о полной защите SPF-одежды от разных типов ультрафиолета во многом маркетинговым ходом. Дорогая специализированная одежда может быть полезна лишь спортсменам, яхтсменам и тем, кто долго находится на солнце, особенно рядом с водой, где ультрафиолет дополнительно отражается от поверхности.

«Обычному отдыхающему вполне достаточно пользоваться кремом, на котором есть пометка, что он защищает от UVB и от UVA-лучей», — отметила собеседница «Москвы 24».

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Напомним, россиянки стали заметно чаще покупать солнцезащитную одежду. Ещё в марте спрос на модели с UPF-защитой вырос на 115% по сравнению с прошлым годом. В топе заказов оказались купальники, гидрокостюмы, туники, лонгсливы и детская одежда.

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Борис Эльфанд
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