Реальная защита или дорогая безделушка? Стоит ли покупать одежду с SPF

Покупка одежды с SPF оправдана в основном для тех, кто проводит под открытым солнцем по 10 часов и больше, рассказала врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева. По словам эксперта, такие вещи изначально создавались для защиты от UVA-лучей, которые постепенно способствуют фотостарению кожи. При от UVB-лучей, вызывающих загар и ожоги, тело обычно защищает и обычная ткань.

Кандидат медицинских наук считает заявления о полной защите SPF-одежды от разных типов ультрафиолета во многом маркетинговым ходом. Дорогая специализированная одежда может быть полезна лишь спортсменам, яхтсменам и тем, кто долго находится на солнце, особенно рядом с водой, где ультрафиолет дополнительно отражается от поверхности.

«Обычному отдыхающему вполне достаточно пользоваться кремом, на котором есть пометка, что он защищает от UVB и от UVA-лучей», — отметила собеседница «Москвы 24».

Напомним, россиянки стали заметно чаще покупать солнцезащитную одежду. Ещё в марте спрос на модели с UPF-защитой вырос на 115% по сравнению с прошлым годом. В топе заказов оказались купальники, гидрокостюмы, туники, лонгсливы и детская одежда.