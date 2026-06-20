Игрока сборной Бельгии Доку осудили за желание пропустить ЧМ ради ребёнка
Жереми Доку. Обложка © ТАСС / IMAGO/Photo News
Нападающий сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Жереми Доку подвергся жёсткой критике после того, как заявил о намерении покинуть расположение национальной команды на чемпионате мира, если его жена Ширин начнёт рожать во время турнира. Ожидается, что это произойдёт во вторую неделю июля — на стадии четвертьфиналов.
«Это мой первый ребёнок, поэтому я определённо хотел бы быть там», — цитирует Доку Reuters.
В пятницу ведущая канала L’Equipe Франс Пьеррон назвала это решение «отвратительным моментом» и заявила, что «отец бесполезен» во время родов.
«Вы же не перерезаете пуповину, вы не можете пропустить чемпионат мира», — сказала она.
Высказывание Пьеррон вызвало негативную реакцию бывшего боксёра Брахима Аслума, который возразил, что ребёнок — это вся жизнь, а чемпионат мира заканчивается. Однако Пьеррон не смягчилась, заявив, что ребёнок всегда будет рядом.
Сам Доку накануне отметил, что федерация поддерживает игроков и понимает их ситуацию. Бельгийцы стартовали на ЧМ ничьей с Египтом (1:1), в воскресенье их ждёт встреча с Ираном, а 26 июня — с Новой Зеландией. Критика в адрес игрока продолжает обсуждаться в спортивных СМИ.
Ранее Life.ru писал, что на данный момент известны два участника плей-офф чемпионата мира. Первой путёвку в следующую стадию турнира обеспечила себе сборная Мексики, которая одержала победу над командой Республики Корея с минимальным счётом 1:0. Позднее к мексиканцам присоединилась сборная США, обыгравшая команду Австралии со счётом 2:0 и также гарантировавшая себе выход в плей-офф мирового первенства.
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