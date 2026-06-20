Подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого арестовали на три месяца

В Польше арестован подозреваемый в убийстве российского художника Семёна Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков). Окружной суд Люблин-Запад взял под стражу 36-летнего гражданина Грузии на три месяца, сообщает полиция Люблинского воеводства.

«Временный арест для 36-летнего гражданина Грузии за убийство 44-летнего россиянина. Сегодня Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трёх месяцев», — говорится в сообщении.

Уличная стрельба произошла в Белой Подляске — тогда прокуратура подтвердила, что убитым оказался Скрепецкий. Премьер-министр Дональд Туск ранее сообщил о задержании грузинского паспортиста. Подозреваемому грозит пожизненное заключение, уточнили в полиции.