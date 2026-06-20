Боуз заявил, что испытания нового британского оружия могут спровоцировать Россию

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал сообщения об испытаниях Великобританией нового дальнобойного вооружения, которое в будущем может быть передано Украине. В публикации в соцсети X он задался вопросом, не пытается ли Лондон сознательно спровоцировать Россию на ответные действия.

«Британцы отчаянно пытаются спровоцировать Россию на нанесение удара по ним. Почему?» — написал Боуз.

Ранее стало известно, что Великобритания испытала новое дальнобойное оружие Nightfall, которое планирует передать Украине. Оно способно поражать цели на расстоянии почти 500 км, в течение примерно 10 минут после запуска. Испытания прошли на Гебридских островах. В январе 2026 года Минобороны Британии объявило о проекте.

Кроме того, Лондон намерен до конца года передать Украине 150 тысяч беспилотников, 350 ракет для систем ПВО, а также радиолокационные станции и другое оборудование. Общая стоимость пакета помощи оценивается примерно в 1 млрд долларов. Финансирование осуществляется в том числе за счёт кредита Киеву на 2,26 млрд фунтов стерлингов, о котором Великобритания объявила в 2024 году.