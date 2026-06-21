Не страховой случай: В Финляндии отказались возмещать ущерб от падения украинских дронов

В Финляндии владельцы имущества не получат компенсаций за ущерб от упавших беспилотников. Данную информацию передаёт телерадиокомпания Yle.

Местные компании не намерены признавать подобные инциденты страховыми случаями. Позиция базируется на том, что падение сбившихся с курса беспилотников приравнивается к последствиям военных операций. Такие риски исключены из покрытия стандартных договоров. Пытаться возместить потери за счёт государства тоже бессмысленно.

«В действующем законодательстве нет положений, на основании которых ведомство могло бы возместить материальный или экономический ущерб, причинённый боевым средством иностранного государства», — пояснила начальник юридического отдела Государственного казначейства Финляндии Ноора Аллениус.

Напомним, что с конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении дронов на территории страны. По итогам расследований установлено их украинское происхождение. Первый инцидент зафиксировали 29 марта, когда были найдены сразу два беспилотника ВСУ. Премьер-министр Петтери Орпо квалифицировал случившееся как нарушение территориальной целостности государства. Вместе с тем в Финляндии разгорелся спор о выплатах сотрудникам, потерявшим работу или опоздавшим из-за атак украинских беспилотников. Ситуация обострилась после встречи правительства с крупными работодателями. Конфедерация финской промышленности ранее настаивала на том, что персоналу, оставшемуся без дела из-за дронов, зарплату можно не платить вовсе.