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Регион
21 июня, 12:56

В Крыму вводят графики ограничения электроэнергии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

В Республике Крым из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства вводятся графики ограничения режима потребления электроэнергии, сообщили в «Крымэнерго». Ограничения коснутся разных регионов полуострова.

Ранее энергетики сообщали об отключениях в южной, северо-западной и центральной частях Крыма. Из-за этого оказались обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», подающих воду. Жителей призвали отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры, на время ликвидации аварии. Водоснабжение восстановят после устранения повреждений в сетях. Сроки полного восстановления пока не называются.

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Анастасия Никонорова
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