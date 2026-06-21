В Крыму вводят графики ограничения электроэнергии

Ранее энергетики сообщали об отключениях в южной, северо-западной и центральной частях Крыма. Из-за этого оказались обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», подающих воду. Жителей призвали отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры, на время ликвидации аварии. Водоснабжение восстановят после устранения повреждений в сетях. Сроки полного восстановления пока не называются.