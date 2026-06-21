Tamedia: 54% швейцарцев против закрепления военного нейтралитета в конституции

Более половины граждан Швейцарии не поддерживают закрепление в конституции страны принципа военного нейтралитета, свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу медиахолдинга Tamedia и издания 20 Minuten. Против изменения основного закона выступили 54% респондентов, из них более трети — категорически. Поддержали эту идею 34%, около 12% воздержались.

27 сентября Швейцария проведёт референдум по народной инициативе «О нейтралитете». Она предполагает закрепление в конституции принципа вечного вооружённого нейтралитета и запрет на любые санкции, кроме утверждённых Советом Безопасности ООН. Инициативу запустили в ноябре 2022 года в ответ на присоединение Берна к санкциям Евросоюза против России. Авторы считают, что власти отошли от нейтралитета и угрожают безопасности страны. Правительство и парламент рекомендуют отклонить инициативу, настаивая на «гибком нейтралитете». Выходные данные опроса не приводятся.