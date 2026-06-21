Tamedia: 54% швейцарцев против закрепления военного нейтралитета в конституции
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Более половины граждан Швейцарии не поддерживают закрепление в конституции страны принципа военного нейтралитета, свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу медиахолдинга Tamedia и издания 20 Minuten. Против изменения основного закона выступили 54% респондентов, из них более трети — категорически. Поддержали эту идею 34%, около 12% воздержались.
27 сентября Швейцария проведёт референдум по народной инициативе «О нейтралитете». Она предполагает закрепление в конституции принципа вечного вооружённого нейтралитета и запрет на любые санкции, кроме утверждённых Советом Безопасности ООН. Инициативу запустили в ноябре 2022 года в ответ на присоединение Берна к санкциям Евросоюза против России. Авторы считают, что власти отошли от нейтралитета и угрожают безопасности страны. Правительство и парламент рекомендуют отклонить инициативу, настаивая на «гибком нейтралитете». Выходные данные опроса не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии подводят итоги референдума по инициативе о сохранении населения ниже 10 миллионов к 2050 году. По предварительным данным, инициативу отклоняют: 55% проголосовали против, 45% — за. Доступ к гражданской службе, вероятно, усложнится. В Швейцарии предлагали установить лимит в 10 миллионов жителей к 2050 году. Инициативу выдвинула Швейцарская народная партия на фоне роста населения: с 2002 года численность увеличилась на 1,7 миллиона, в основном за счёт иммигрантов, достигнув 9,1 миллиона к концу 2025 года.
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