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Регион
21 июня, 14:46

Оперштаб для поисков мальчика, пропавшего на реке Сунжа, организовали в Чечне

Обложка © Telegram/ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Обложка © Telegram/ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В Чечне развернули оперативный штаб для помощи в поисках 8-летнего Хизира Дербичева, которого унесло течением реки Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщили в правительстве республики.

Штаб организован в городе Серноводске по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. В поисковых работах задействованы представители разных регионов Северного Кавказа, которые координируют действия и обмениваются информацией.

В Ингушетии отметили, что к поискам подключились первый вице-премьер правительства РИ Магомед Евлоев, депутаты, министры и главы районов. По словам властей, работа ведётся в круглосуточном режиме, а участники операции действуют совместно.

Мальчик пропал 15 июня в районе села Яндаре. Ребёнок бросился в воду, пытаясь спасти тонущего друга, после чего сам оказался в сильном течении и пропал без вести. Поиски продолжаются, проверяются труднодоступные участки реки. 8-летнего героя ищут тысячи человек.

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Николь Вербер
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