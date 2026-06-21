Оперштаб для поисков мальчика, пропавшего на реке Сунжа, организовали в Чечне
Обложка © Telegram/ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
В Чечне развернули оперативный штаб для помощи в поисках 8-летнего Хизира Дербичева, которого унесло течением реки Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщили в правительстве республики.
Штаб организован в городе Серноводске по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. В поисковых работах задействованы представители разных регионов Северного Кавказа, которые координируют действия и обмениваются информацией.
В Ингушетии отметили, что к поискам подключились первый вице-премьер правительства РИ Магомед Евлоев, депутаты, министры и главы районов. По словам властей, работа ведётся в круглосуточном режиме, а участники операции действуют совместно.
Мальчик пропал 15 июня в районе села Яндаре. Ребёнок бросился в воду, пытаясь спасти тонущего друга, после чего сам оказался в сильном течении и пропал без вести. Поиски продолжаются, проверяются труднодоступные участки реки. 8-летнего героя ищут тысячи человек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.