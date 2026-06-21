Переговоры США и Ирана в Швейцарии приостановлены

Четырёхсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным источника, пауза связана с необходимостью внутренних консультаций внутри делегаций. Ожидается, что стороны вернутся к обсуждению после согласования позиций.

Ранее МИД Катара заявил о запуске переговорного процесса между США и Ираном при участии посредников — Катара и Пакистана. В Дохе сообщили о начале работы комитета высокого уровня, который должен способствовать достижению «всеобъемлющего и прочного соглашения» между Вашингтоном и Тегераном.

По имеющимся данным, в ходе обсуждений стороны также достигли предварительных договорённостей о снижении уровня обогащения урана в Иране. При этом изначально США настаивали на полном вывозе ядерных материалов, однако был согласован компромиссный вариант — сокращение уровня обогащения при сохранении запасов под контролем иранской стороны.