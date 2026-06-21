Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 15:24

Переговоры США и Ирана в Швейцарии приостановлены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Четырёхсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным источника, пауза связана с необходимостью внутренних консультаций внутри делегаций. Ожидается, что стороны вернутся к обсуждению после согласования позиций.

Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе
Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе

Ранее МИД Катара заявил о запуске переговорного процесса между США и Ираном при участии посредников — Катара и Пакистана. В Дохе сообщили о начале работы комитета высокого уровня, который должен способствовать достижению «всеобъемлющего и прочного соглашения» между Вашингтоном и Тегераном.

По имеющимся данным, в ходе обсуждений стороны также достигли предварительных договорённостей о снижении уровня обогащения урана в Иране. При этом изначально США настаивали на полном вывозе ядерных материалов, однако был согласован компромиссный вариант — сокращение уровня обогащения при сохранении запасов под контролем иранской стороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar