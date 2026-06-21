Варшава из-за скандала с Зеленским может стать для Киева «второй Венгрией»

Отношения между Варшавой и Киевом продолжат ухудшаться, считает украинское издание «Страна.ua». Авторы публикации отмечают, что пока маловероятно, что Польша превратится для Украины во «вторую Венгрию» времён Орбана и начнёт блокировать всю военную и экономическую поддержку, однако исключать ничего нельзя — тревожные сигналы из Варшавы уже поступают.

По мнению обозревателей, проблемы точно будут нарастать в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз, поскольку здесь Польша сможет вставить максимальное количество «палок в колёса» и выдвинуть жёсткие требования по экономическим уступкам, чтобы не допустить превращения Киева в опасного конкурента.

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