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22 июня, 09:59

ВС РФ продвигаются в Константиновке и уничтожают разрозненные группы ВСУ

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные продвигаются на всех направлениях в пределах населённого пункта.

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«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части Южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили об уничтожении разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города.

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Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.

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Марина Фещенко
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