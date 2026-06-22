ВС РФ продвигаются в Константиновке и уничтожают разрозненные группы ВСУ

Подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные продвигаются на всех направлениях в пределах населённого пункта.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части Южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили об уничтожении разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города.

Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.