ВС РФ продвигаются в Константиновке и уничтожают разрозненные группы ВСУ
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Подразделения Южной группировки войск продолжают наступление в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские военные продвигаются на всех направлениях в пределах населённого пункта.
«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части Южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях», — говорится в сообщении.
В Минобороны также заявили об уничтожении разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города.
Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.
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