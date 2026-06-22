Воронежцам выплатят компенсации за авто после атаки ВСУ

Владельцам машин, получивших повреждения при атаке беспилотников ВСУ выплатят компенсации. О таком решении в телеграм-канале сообщил глава Воронежа Сергей Петрин в «Максе».

Он отметил, что губернатор Александр Гусев дал поручение районным управам начать осмотр пострадавших объектов. К ликвидации последствий атаки ВСУ коммунальные службы приступят сразу после того, как на местах завершат работу оперативные сотрудники.

Напомним, сегодня днём Воронеж подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Местные жители слышали взрывы сразу в нескольких районах. Согласно официальным данным, дежурные расчёты противовоздушной обороны сбили над городом ряд высокоскоростных воздушных целей. В настоящее время на местах продолжают работу экстренные службы. Александр Гусев подтвердил, что производственные объекты одного из воронежских предприятий получили повреждения. Ударом также затронуло фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Помимо этого, пострадал ряд автомобилей, припаркованных на улицах города.