Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, в Кремле встретится с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий и пожелает им успехов в решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины», — говорится в сообщении.

Кроме того, 23 июня президент проведёт по видеосвязи совещание с правительством. В Кремле уточнили, что главной темой станет «реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений». С докладами выступят глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский.

«Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — заявили пресс-служба президента.

Сегодня, 22 июня, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Они обсудили нынешнее сотрудничество по разным направлениям и то, как дальше укреплять отношения между странами. Эта беседа продолжила их недавние переговоры, которые прошли 9 мая в Москве. Особое внимание уделили тому, как будет развиваться диалог, в том числе с учётом соглашения, подписанного в мае в Москве.