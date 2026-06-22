19-летнего убийцу из ТЦ Краснодара отправили в СИЗО

В Краснодаре заключили под стражу 19-летнего обвиняемого в вооружённом нападении на посетителей торгового центра, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

В Краснодаре арестован обвиняемый в нападении на посетителей ТЦ. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

«Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «е», «и» ч.2 ст.105 и ч.3 ст.30, п. «а», «е», «и» ч.2 ст.105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следствие настаивало именно на заключении обвиняемого под стражу. Изучив все представленные материалы, суд пришёл к выводу о необходимости удовлетворить данное ходатайство. Срок содержания установлен до 20 августа 2026 года.

Напомним, что трагедия произошла в субботу, 20 июня. Молодой человек лишил жизни женщину, а также нанёс ранения охраннику, беременной посетительнице и ещё четырём людям. Свои действия в ходе разбирательства фигурант объяснил тем, что ему надоела жизнь. По данным следственных органов, юноше предъявлено обвинение по статьям об убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство двух и более лиц. Специалисты устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, составляет до 20 лет лишения свободы.