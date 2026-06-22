«Тщательно взвесить»: В ГД предупредили ВСУ о жёстком ответе в случае удара по Белоруссии
Депутат Толмачёв: Россия жёстко ответит в случае атаки ВСУ на Белоруссию
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Россия может дать жёсткий и юридически обоснованный ответ на потенциальное нападение Украины на Белоруссию. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Он напомнил, что Москва и Минск являются Союзным государством, а в 2021 году была утверждена общая обновлённая военная доктрина, закрепляющая принципы обороны и совместные взгляды на безопасность. Толмачёв подчеркнул, что реакция на внешние вызовы регулируется совместными оборонными задачами.
«Ответ на попытку агрессии будет жёстким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину», — заявил парламентарий.
Он также призвал киевского главаря Владимира Зеленского «всё очень тщательно взвесить». Заявление прозвучало на фоне напряжённости у границ Белоруссии. В Кремле ранее заявляли о намерении защищать союзника в рамках Союзного государства.
Ранее Владимир Зеленский угрожал белорусскому лидеру, заявляя о неких установках вдоль границы, после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал это фашизмом и предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут иметь последствия.
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