Минкультуры решило начать восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

В Севастополе начнут ремонтировать крышу панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», чтобы защитить стены от дождей и снега и остановить их разрушение. Об этом сообщили в Минкультуры России. Решение принято по результатам осмотра места пожара делегацией ведомства.

«Принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения», — говорится в сообщении.

После ремонта кровли приступят к внутренним реставрационным работам, при этом внешний фасад сохранят в нынешнем виде.

Напомним, ночью 10 июня Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборо́на Севастополя 1854–1855 годов». Атака была совершена около трёх часов, после чего в здании вспыхнул сильный пожар. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уникальное полотно, воссозданное советскими художниками, оказалось практически полностью уничтоженным. Вместе с тем подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Рубо чудом уцелели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся варварским актом вандализма. В Кремле пообещали восстановить музей, однако, по существующим оценкам, на это может уйти не менее пяти лет.